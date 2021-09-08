وزيرة الصحة تستقبل نقيب المحامين الفلسطينيين









رام الله - دنيا الوطنالتقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وعضو مجلس النقابة المحامي إسماعيل حسين ظهر اليوم بمعالي وزيرة الصحة د. مي كيلة وذلك في مقر الوزارة في مدينة رام الله.ورحبت د. كيلة بنقيب المحامين والوفد المرافق وأشادت بالدور الفاعل لنقابة المحامين في المجتمع الفلسطيني .بدوره أعرب نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات عن تقديره للجهود التي تبذلها وزيرة الصحة لمحاربة جائحة كورونا التي عصفت بفلسطين والعالم، وأعرب عن فخره بدور المرأة الفلسطينية في المراكز القيادية.كما استعرض نظام التامين الصحي في نقابة المحامين والخدمات الطبية التي تقدم للمحامين، وطرح إشكاليات وملفات العديد من الزملاء المحامين في قطاع غزة، وطالب بضرورة إيجاد حلول لهذه الإشكاليات وتغطية نفقات علاجهم، كما أشار الى قضية خاصة متعلقة بأحد الزملاء المحامين من مركز غزة ومعاناته من مرض السرطان لعدم توفر العلاج اللازم في القطاع.من جانبها أصدرت د. كيلة تعليماتها بتأمين تغطية علاج الزميل من قطاع غزة، كما أكدت على ضرورة التعاون فيما بين النقابات لتحقيق المصلحة للجميع وبلوغ الاهداف المنشودة، وأشارت الى نيتها بعقد اجتماع بالقريب العاجل يجمع جميع نقباء الأطباء ونقيب المحامين لمناقشة العديد من المسائل التي تهم جميع الأطراف وخصوصا مسألة الاعتداءات على المؤسسات الطبية.وجرى نقاش حول العديد من المسائل والقضايا ومن أهمها مسألة الاعتداء على الكوادر الطبية، وقضية الأسيرة اسراء الجعابيص، والتنسيق بين النقابات .