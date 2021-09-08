فتح: ما يقوم به الاحتلال بحق أسرانا جريمة حرب تستدعي تدخلا للمجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن ما يجري بحق معتقلينا الأبطال من اقتحامات واعتداءات خاصة في سجني "جلبوع" و"النقب" جريمة حرب تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، من أجل تحرير الأسرى الأبطال من هذا الاحتلال الغاصب.وشددت "فتح" التي دعت إلى حراك شعبي عاجل في كافة المدن الفلسطينية، على أنها ستقف مع جماهير شعبنا إلى جانب أسرانا الأبطال، ولن نتركهم وحيدين في هذه المعركة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وطالبت "فتح" منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية الحقوقية، بالتركيز على هذه الجريمة الإسرائيلية بحق معتقلينا، وضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق أسرانا الأبطال.