شؤون فلسطينية

الجهاد: ما يجري بحق أسرانا جريمة لا تغتفر وندعو الجماهير لإشعال المواجهة مع الاحتلال

الجهاد: ما يجري بحق أسرانا جريمة لا تغتفر وندعو الجماهير لإشعال المواجهة مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، جريمة لا تغتفر، مشيرة إلى أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عما كل ما سيترتب عليها من تداعيات.

ودعت الحركة في تصريح لها، أصدرته مساء اليوم الأربعاء، تعقباً على حالة التوتر في السجون وسياسات الاحتلال بحق الأسرى، الجماهير الفلسطينية للنزول للشوارع ونقاط التماس وإشعال المواجهة في كل الساحات ونقاط الاشتباك.

وقالت الحركة: "سيعرف العدو أن الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وأن ما اقترفت يداه من إرهاب ضد الأسرى سيرتد عليه".

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