مصر وتركيا: هناك رغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية المصرية التركية، الأربعاء، على "الرغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".واجتمع الوفدان، المصري برئاسة نائب وزير الخارجية، السفير حمدي لوزا، والتركي برئاسة نائب وزير الخارجية السفير سادات أونال، في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر، بحسب ما جاء على على موقع (سكاي نيوز).وتناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.واتفق الطرفان على "مواصلة تلك المشاورات، والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".