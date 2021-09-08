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نابلس: حركة فتح تعلن تصعيد الاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى

نابلس: حركة فتح تعلن تصعيد الاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة فتح، إقليم نابلس، اليوم الأربعاء، استنفار كوادرها في كافة المناطق التنظيمية وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى.

وأشارت الحركة في بيان، إلى أن الحركة الأسيرة تخوض معركة كرامة جديدة في مواجهة السجان وقوات الاحتلال التي تظن واهمة أن الاسرى سيكونون وحيدين في المعركة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشددت الحركة على ضرورة رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد كافة الجهود في سبيل الدفاع عن الاسرى وردع الاحتلال عن سياساته العنصرية تجاههم.

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