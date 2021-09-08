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دودين: شعبنا سيحمي أسرى نفق الحرية ونحذر الاحتلال من أي حماقات قد يرتكبها

دودين: شعبنا سيحمي أسرى نفق الحرية ونحذر الاحتلال من أي حماقات قد يرتكبها
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى دودين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشعب الفلسطيني سيحمي أسرى نفق الحرية، محذرا الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقات قد يرتكبها بحق الأسرى.

وقال دودين في تصريح نشر على موقع حركة حماس الالكتروني، مساء اليوم الأربعاء: "إن ملحمة نفق الحرية، هي مرحلة مفصلية في حياة شعبنا وأسرانا، وعلى المحتل الغاصب أن يعلم أن بيوتنا وأرواحنا وكل ما نملك تهون من أجل أسرى نفق الحرية وسلامتهم، وشعبنا البطل في أماكن تواجده كافة جاهز للرد على أي عدوان أو حماقة للاحتلال". 

وأكد، أن هجمة الاحتلال الشرسة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وحملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لن تفلح في ثنيهم عن حماية الأسرى الأبطال الستة وتقديم يد العون لهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معركة أبطال نفق الحرية هي امتداد لمعركة الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والخلاص من المحتل. 

وفي السياق، حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الاحتلال من مواصلة استهداف عائلات الأسرى للتغطية على عجزه وفشله الاستخباري، منوها إلى أن هذه العائلات الكريمة هي محاضن للمقاومة والمقاومين، وأبناؤها الأحرار اليوم يصنعون ملحمة للحرية عنوانها لن يبقى أسرانا في السجون. 

ودعا دودين، جميع أبناء شعبنا لتصعيد نقاط المواجهة مع المحتل نصرة لأسرانا الأبطال داخل سجون العدو، وإن محاولات الاحتلال للنيل من معنوياتهم عبر سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذها هي محاولة بائسة أمام صورة النصر التي صنعها أسرى نفق الحرية. 

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