أسرى الجهاد: لدينا مخطط لحرق غرف في عدة سجون وعدد المعزولين 12 أسيراً

رام الله - دنيا الوطنأفادت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أن لدي أسرى الحركة مخطط لحرق غرف في عدة سجون، مؤكدة أنه لن يتم القبول بأن تمرر عليهم سياسات الاحتلال من تنقلات للأسرى.وقالت الهيئة في تصريحات لها، مساء اليوم الأربعاء: "عدد المعزولين من أسرى حركة الجهاد، وصل الى 12 أسيراً، كما تم نقل أسرى قسم (6) بسجن النقب إلى جهة مجهولة".وكان أسرى من حركة الجهاد الإسلامي قد أضرموا النيران في سجن النقب وريمون، وسادت حالة من التوتر الشديد، وصدامات بينهم وبين وحدات التدخل الإسرائيلية (المتسادا) وذلك بعد محاولات لنقلهم وتوزيعهم على سجون أخرى.