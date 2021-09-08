الأحمد: يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين ما دامت تنادي بحل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأطلع عزام الأحمد، رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في اجتماع المؤتمر العالمي لرؤساء برلمانات العالم المنعقد في فيينا، اليوم الأربعاء، رئيسة لجنة الشرق الأوسط، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي النمساوي السيدة كاترينا كوفاروفيش، على تطورات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال القمع والقتل الوحشية التي تمارسها العصابات الإرهابية الاستيطانية تحت حماية قوات الاحتلال وتدمير بيوت المواطنين وتهجيرهم قسرا منها وتخريب وحرق مزارعهم لصالح مشروع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم، في مقر البرلمان النمساوي، وذلك بمشاركة وحضور، رئيس جمعية الصداقة العربية النمساوية خرفتس ادلينجر.وأشار الأحمد إلى تصدي وصمود أبناء الشعب الفلسطيني لهذه الاعمال والسياسات العدوانية التي تتم تحت السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تتنكر وتنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما جرى نقاش حول الدور الذي بالإمكان أن تقوم به دول الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط، مؤكدا على أنه لابد أولاً بأن تعترف جميع دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، ما دامت تنادي بحل الدولتين.بدورها عبرت كاترينا عن عدم ارتياحها من السياسة الخارجية للحكومة النمساوية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة التعاون والتنسيق المشتركين حتى يكون لدول الاتحاد الأوروبي دور فاعل في عملية السلام في الشرق الاوسط.