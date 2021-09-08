الجامعة الإسلامية تصدر إعلاناً بخصوص البدء بالفصل الدراسي الأول

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إعلاناً لطبلتها الجدد والقدامى بخصوص البدء بالفصل الأول من العام الدراسي 2021/2022م.وأكدت الجامعة في إعلانها الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الفصل الأول من العام الدراسي 2021/2022م، سيكون وجاهيا، مشيرة إلى أن الدراسية ستبدأ يوم السبت 11 أيلول/ سبتمبر 2021.ودعت الجامعة، جميع الطلبة، الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة التي تتضمن استمرارية التعليم الوجاهي، والتي تتمثل في المبادرة بأخذ التطعيم المتوفر ضد فيروس (كورونا)، وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.وقالت: "يجب تجنب المصافحة باليد، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والمساهمة في الحافظ على الجو الصحي داخل القاعات الدراسية وفي الحرم الجامعي".وطالبت الجامعة، طلبتها بالالتزام بكافة التعميمات الصادرة عن الجامعة بشأن الحد من انتشار فيروس (كورونا).