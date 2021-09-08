توتر بالنقب ومجدو وريمون.. محاولة لإشعال النار بزنزانتين وتوزيع أسرى الجهاد على باقي الأقسام

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن أسرى من حركة الجهاد الإسلامي، حاولوا إضرام النار في زنزانتين بسجن النقب الصحراوي، لافتة إلى أن فرق من وحدة التدخل (المستادا) هرعت إلى المكان.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه على أثر ذلك، اندلعت صدامات في السجن، بسبب محاولة قوات فرق الوحدة نقل وتفريق أسرى الجهاد الإسلامي في السجن، حيث أنهم ثاروا ورفضوا بقوة.إذاعة الجيش، قالت: "استدعاء قرابة 30 جنديًا من لواء جفعاتي إلى سجن النقب الصحراوي، للتعامل مع الأحداث التي وقعت داخل أقسام السجن".في السياق ذاته، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه بعد احراق غرف في سجن النقب، فقد أقدم الاسرى الفلسطينيين، على اضرام النار في زنازنتين بسجن (ريمون).من جانبها، أكدت هيئة الأسرى والمحررين، أن وحدات القمع، اقتحمت عدة أقسام بسجن النقب وسط حالة من التوتر الشديد، لافتة إلى أن هناك أنباء عن اشتعال حريق بقسم رقم (6) بالسجن.مؤسسة مهجة القدس، قالت بدورها: "قوات القمع تقتحم عدة أقسام في سجن ريمون، وتشرع بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي على باقي أقسام الفصائل الأخرى".اما جمعية واعد للأسرى، فقد أكدت ، أن المواجهة بين الأسرى وإدارة السجون دخلت مرحلة خطيرة للغاية، والأمور تتجه نحو التصعيد، لافتة إلى أن توتراً كبيرا يسود داخل سجني النقب ومجدو، بعد محاولة اقتحام السجنين وتفريق الأسرى.ويشار إلى أن ستة أسرى فلسطينيين، بينهم خمسة من حركة الجهاد الإسلامي، وواحد من حركة فتح، قد فروا من سجن (جلبوع) خلال الساعات الأولى من يوم السبت، وذلك عبر نفق تم حفره في مرحاض السجن.