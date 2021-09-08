عاجل

  • قناة (كان): الأسرى في سجن ريمون يضرمون النار في زنزانتين

شؤون فلسطينية

توتر بالنقب ومجدو وريمون.. محاولة لإشعال النار بزنزانتين وتوزيع أسرى الجهاد على باقي الأقسام

توتر بالنقب ومجدو وريمون.. محاولة لإشعال النار بزنزانتين وتوزيع أسرى الجهاد على باقي الأقسام
صورة نشرها اعلام الاحتلال لقسم (6) بسجن النقب بعد حالة التوتر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن أسرى من حركة الجهاد الإسلامي، حاولوا إضرام النار في زنزانتين بسجن النقب الصحراوي، لافتة إلى أن فرق من وحدة التدخل (المستادا) هرعت إلى المكان.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه على أثر ذلك، اندلعت صدامات في السجن، بسبب محاولة قوات فرق الوحدة نقل وتفريق أسرى الجهاد الإسلامي في السجن، حيث أنهم ثاروا ورفضوا بقوة.

إذاعة الجيش، قالت: "استدعاء قرابة 30 جنديًا من لواء جفعاتي  إلى سجن النقب الصحراوي، للتعامل مع الأحداث التي وقعت داخل أقسام السجن".

في السياق ذاته، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه بعد احراق غرف في سجن النقب، فقد أقدم الاسرى الفلسطينيين، على اضرام النار في زنازنتين بسجن (ريمون).

من جانبها، أكدت هيئة الأسرى والمحررين، أن وحدات القمع، اقتحمت عدة أقسام بسجن النقب وسط حالة من التوتر الشديد، لافتة إلى أن هناك أنباء عن اشتعال حريق بقسم رقم (6) بالسجن.

مؤسسة مهجة القدس، قالت بدورها: "قوات القمع تقتحم عدة أقسام في سجن ريمون، وتشرع بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي على باقي أقسام الفصائل الأخرى".

اما جمعية واعد للأسرى، فقد أكدت ، أن المواجهة بين الأسرى وإدارة السجون دخلت مرحلة خطيرة للغاية، والأمور تتجه نحو التصعيد، لافتة إلى أن توتراً كبيرا يسود داخل سجني النقب ومجدو، بعد محاولة اقتحام السجنين وتفريق الأسرى.

ويشار إلى أن ستة أسرى فلسطينيين، بينهم خمسة من حركة الجهاد الإسلامي، وواحد من حركة فتح، قد فروا من سجن (جلبوع) خلال الساعات الأولى من يوم السبت، وذلك عبر نفق تم حفره في مرحاض السجن.

أخبار ذات صلة

شاهد: إعلام الاحتلال تنشر صوراً لحرق غرف بسجن النقب الصحراوي

شاهد: إعلام الاحتلال تنشر صوراً لحرق غرف بسجن النقب الصحراوي

أبو الغيط: يجب الحفاظ على مجالات عمل (أونروا) وإبعادها عن التسييس

أبو الغيط: يجب الحفاظ على مجالات عمل (أونروا) وإبعادها عن التسييس

الجامعة الإسلامية تصدر إعلاناً بخصوص البدء بالفصل الدراسي الأول

الجامعة الإسلامية تصدر إعلاناً بخصوص البدء بالفصل الدراسي الأول

الكيلة: 90% من إصابات (كورونا) هي بمتحور (دلتا) وبدأنا بإعطاء الجرعة الثالثة

الكيلة: 90% من إصابات (كورونا) هي بمتحور (دلتا) وبدأنا بإعطاء الجرعة الثالثة

الأشغال بغزة تحدد موعد البدء بعملية إعادة إعمار المنازل المدمرة بغزة

الأشغال بغزة تحدد موعد البدء بعملية إعادة إعمار المنازل المدمرة بغزة

طالع: كشف جديد للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

طالع: كشف جديد للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تسلم عدداً من المصانع الوطنية شهادات جودة المؤسسة

"المواصفات والمقاييس" تسلم عدداً من المصانع الوطنية شهادات جودة المؤسسة

كتائب أبو علي مصطفى: الاحتلال سيفتح النار على نفسه حال تعرض الأسرى لأي أذى

كتائب أبو علي مصطفى: الاحتلال سيفتح النار على نفسه حال تعرض الأسرى لأي أذى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تسلم عدداً من المصانع الوطنية شهادات جودة المؤسسة

"المواصفات والمقاييس" تسلم عدداً من المصانع الوطنية شهادات جودة المؤسسة

الفتياني: حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة

الفتياني: حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة

دغلس: تحضيرات تجري لموسم قطف ثمار الزيتون ومنع اعتداءات المستوطنين على المزارعين

دغلس: تحضيرات تجري لموسم قطف ثمار الزيتون ومنع اعتداءات المستوطنين على المزارعين

الهيئة المستقلة: الرئيس عباس أكد على ضرورة عقد الانتخابات العامة دون استثناء القدس

الهيئة المستقلة: الرئيس عباس أكد على ضرورة عقد الانتخابات العامة دون استثناء القدس

الهندي: أيام قلائل سيتجرع الاحتلال المتغطرس كأس المذلة من جنين وأبطالها

الهندي: أيام قلائل سيتجرع الاحتلال المتغطرس كأس المذلة من جنين وأبطالها

مجدلاني: تم صرف 165 مليون شيكل للأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان الأخير بالقطاع

مجدلاني: تم صرف 165 مليون شيكل للأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان الأخير بالقطاع

فارس: إذا استمرت الإجراءاتُ العقابيةُ من إدارةِ السجونِ فإن ذلك سيؤدي لخطوةٍ جماعيةٍ للأسرى

فارس: إذا استمرت الإجراءاتُ العقابيةُ من إدارةِ السجونِ فإن ذلك سيؤدي لخطوةٍ جماعيةٍ للأسرى

بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

عربي

مع استقرار الوضع الوبائي.. السعودية ترفع حظر السفر عن ثلاث دول

مع استقرار الوضع الوبائي.. السعودية ترفع حظر السفر عن ثلاث دول

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر