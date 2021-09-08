طالع: كشف جديد للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشفاً جديداً، بشأن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس.





وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/30).





وشددت على أن إجراء فحص (كورونا) للحافلة الأولى من الكشف الجديد الآن وفوراً في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.





وقالت "الداخلية": إن إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد كالآتي:





- الخميس 9/9: فحص الحافلتين (2+3).





- الأحد 9/12: فحص الحافلتين (4+5).





- الإثنين 9/13: فحص الحافلتين (6+7).





- الثلاثاء 9/14: فحص الحافلتين (8+9).





- الأربعاء 9/15: فحص الحافلة العاشرة.





وسيتم نشر إعلانات السفر للكشف الجديد تبعاً لطبيعة العمل بالمعبر.

رام الله - دنيا الوطن