"المواصفات والمقاييس" تسلم عدداً من المصانع الوطنية شهادات جودة المؤسسة

رقم إسم المصنع/المزارع إسم المنتج رقم الشهادة 1. أنسام بشارات بندورة SP-66 2. سعد بشارات بصل SP-67 2. شركة بال جاردنز الزراعية تمور HC-10 3. الغصون الإسلامية منتوجات اللحوم والسوسج PS-154 4. بتروبال زيوت التزييت للاحتراق الداخلي PSM-212 5. بتروبال زيت الجير -تروس المركبات PSM-213 6. مصنع المتمزيون للباطون الباطون الجاهز PS-153 7. شركة نيروخ للصناعات الانشائية والتجارة حلقات باطون دائرية سابقة الصب لغرف التفتيش PSM-214 8. شركة جنات لتسويق المنتجات الزراعية خيار PGN-01 9. أحمد ياسين بندورة SP59 10. ثائر العمري كوسا SP68 11. محمود الشروف خيار SP60 12. حمزة ياسين خيار، بندورة SP62 13. النصارية خيار، بندورة، يقطين SP 69 14. سميرة شعبان خيار SP65 15. وصفية شعبان بندورة SP64 16. مقبل عزموطي بندورة SP63

رقم إسم المصنع/المزارع إسم المنتج رقم الشهادة شركة كيبال للصناعة والتجارة العامة انابيب ووصلات من البوليفينيل كلورايد PS-142 شركة أسكمو الامير مثلجات حليبية ومائية PS-155 شركة هانوفر للتجارة العامة والصناعة والإستثمار منتوجات حليب مخمرة-لبن رايب PS-143 شركة مأرب للتجارة والصناعة المحدودة منتوجات الذرة المنفوشة PS-150 سرايو الوادية بسكويت PS-156 سرايو الوادية منتوجات الذرة المنفوشة PS-157 سرايو الوادية بسكويت الويفر PS-158 شركة السيكسك انابيب Ps-196

رام الله - دنيا الوطنفي حفل مهيب في مقر وزارة الاقتصاد الوطني وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس أ. خالد العسيلي، يسلم شهادات جودة المؤسسة لعدد من المنشآت الوطنية في عدة قطاعات، لمصانع وشركات فلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، وبمشاركة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حيث تم تسليم المصانع الحاصلة على الشهادات في قطاع غزة في قاعة الاتحاد في غزة وبمشاركة نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك وطاقم المؤسسة ، وتم تسليم شهادات المصانع من قبل معالي وزير الاقتصاد وبمشاركة رئيس الاتحاد العام للصناعات السيد بسام ولويل وطاقم المؤسسة.هذا وقد عبر العسيلي خلال الحفل، عن سعادته بما وصلت إليه الصناعة والزراعة الوطنية الفلسطينية وأوضح أننا نفتخر بها وسنواصل عمليات التطوير والتحسين للوصول بالمنتوجات الوطنية إلى حصتها الحقيقية بالسوق ،وأضاف أن مؤسسة المواصفات الفلسطينية عملت جاهدةً لإعداد المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية التي تلزم للإقتصاد الفلسطيني حيث أصدرت المؤسسة الآلاف من المواصفات الفلسطينية والمئات من التعليمات الفنية الإلزامية وما زالت طواقم المؤسسة وشركائها يعملون لتطوير خدمات المؤسسة وبما ينسجم مع المتطلبات الدولية، مضيفاً أن المؤسسة عملت أيضاً على تطوير مختبراتها.وأضاف العسيلي أننا معنيون بجذب إستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية مما يستدعي الإستمرار في تحسين وتطوير المنتوجات الوطنية، وماضون قدماً في إتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المنتج والمنتوج الوطني.ودعا العسيلي كافة المنشآت الوطنية إلى التقدم بطلبات الحصول على شهادات المؤسسة معتبراً هذه الشهادات بمثابة جواز سفر إلى التصدير والمنافسه، معرباً عن تقديره بمهنية طواقم المؤسسة وأدائها والمستوى الرفيع من جودة تقديم الخدمات التي تقدمها والتي تعمل بتناغم لإرساء قواعد الجودة في فلسطين ولتحقيق الهدف السامي في جعل الجودة منهاج حياة.ومن ناحيته أشار م. حيدر حجه مدير عام المواصفات والمقاييس أن منح وتجديد ومتابعة شهادة الجودة والإشراف الفلسطينية أو تجميدها أو سحبها يتم وفق آلية محددة في أنظمة منح الشهادات المعتمد ( جودة، إشراف، حلال، ميثاق الجودة، ميثاق العسل ، ....الخ). حيث تقوم المؤسسة بإجراء فحوصات للمنتوجات بشكل دوري وعلى مدار فترة سريان الشهادة ومن المواقع المختلفة بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة بكل منتوج او خدمة، وكذلك الرقابة على تطبيق أنظمة منح الشهادات داخل المنشآت الحاصلة على الشهادة.وأضاف حجة أن هذا الحفل يتميز بتسليم الشهادات بالضفة وغزة بشكل متزامن عبر تقنية الفيديو كنفرنس وكذلك تسليم شهادة الجودة والإشراف والحلال والمنتوجات الآمنة موضحاً أن المؤسسة ستستمر في متابعة المصانع الحاصلة على الشهادات لضمان إستمرارية الإنتاج الجيد لتلك المنشآتودعا حجة المنتجين وأصحاب المصانع والشركات الفلسطينية إلى التركيز على عناصر الجودة والسعر المنافس في السوق لنيل قبول المستهلك وزيادة قدرة المنتوجات الوطنية التنافسية محلياً ودولياً.وبدوره شكر السيد علي الحايك معالي الوزير والمؤسسة على جهودها لدعم المنتج الوطني وابدى استعداده للعمل ومتابعة حل الاشكاليات التي تواجهها الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمؤسسة.وفيما يلي أسماء المصانع والمنشآت التي حصلت على شهادات الجودة:وفي قطاع غزة حصلت الشركات التالية على شهادات الجودةهذا وإذ تدعو مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المهتمين إلى التعرف على أسماء الشركات والمصانع والمنشآت الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة على الرابط التالي :الصفحات - الشركات الحاصلة على الشهادات (pna.ps)WWW.PSI.PNA.PS