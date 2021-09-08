شؤون فلسطينية

لجنة دعم الصحفيين تدين اعتقال الاحتلال المصور مصعب شاور من الخليل

رام الله - دنيا الوطن
أدانت لجنة دعم الصحفيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي مصعب شاور، خلال تغطيته فعالية مناهضة للاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت اللجنة أن الصحفي شاور هو مراسل صحيفة الحدث في مدينة الخليل، مواليد عام 1991 ، عمل سابقا كمصور صحفي ومراسل لدى راديو الخليل والسنابل بمحافظة الخليل.

وطالبت اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف جاد ومسئول، تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق حرية الرأي وعدم الصمت عما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم واعتداءات متكررة.

كما جددت اللجنة ادانتها بشدة لمواصلة كبت الحريات الإعلامية التي تمارسها سلطات الاحتلال حيث دأبت على اعتقال الصحفيين والإعلاميين دون توجيه تهمة محددة ، مشيرة الى أن الاحتلال اعتقل واستدعى واحتجز اكثر من 118 صحافياً واعلامياً وفقاً لاحصائيات اللجنة منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١م.

 وأكدت لجنة دعم الصحفيين ومقرها جنيف أن استمرار الاحتلال في اعتقال الصحفيين وقمع الحريات يستدعي وقفة جادة من أجل محاسبة الاحتلال على سياسته ضد الصحفيين الفلسطينيين وضرورة عدم افلاته من العقاب جراء ما اقترفه من جرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

  وطالبت اللجنة الجهات الحقوقية المعنية بضرورة التحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن24 صحفيا معتقلا داخل سجون الاحتلال .

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