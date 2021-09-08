كتائب أبو علي مصطفى: الاحتلال سيفتح النار على نفسه حال تعرض الأسرى لأي أذى



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لذا نحذر في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى من أي مساس بأسرانا في ظل ما تشهده السجون من حالة توتر وغليان وأي أذى يقع على أحدهم يعني أن العدو قد فتح النار على نفسه ودق مسمار نعشه بيده".



وتابعت: "مقاتلونا على أهبة الاستعداد والجهوزية ورهن الإشارة وكل الخيارات مفتوحة للرد والدفاع عن أسرانا البواسل".



ودعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أبناء شعبنا البطل للنفير العام والغضب في وجه المحتل وجعل كافة نقاط التماس مشتعلة ناراً ولهيبا نصرة لأسرانا ودفاعا عنهم وحماية للفرسان الستة.



رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "أسرانا البواسل في السجون الصهيونية ومن انتزعوا حريتهم بأظفارهم أبطال عملية نفق الحرية، هم تيجان رؤوسنا وفخرنا والمساس بهم يعني تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتعدي على كل المحرمات،".