اشتية يستعرض مع ممثلة كندا الوضع المالي "الصعب" الذي تمر به الحكومة









رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، الممثل الكندي لدى دولة فلسطين السيدة روبن ويتلوفر، حيث أطلعها على آخر المستجدات السياسية، وبحث معها تعزيز التعاون المشترك.واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة نظرا لتوقف الدعم الخارجي، بالإضافة الى استمرار الخصومات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، مطالباً المجتمع الدولي للتدخل بوقف هذه الخصومات وتدقيق عملية التقاص.وبحث اشتية مع ويتلوفر تعزيز التعاون المشترك ما بين كندا وفلسطين، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مثمنا الدعم الكندي للعديد من القطاعات لا سيما قطاع العدالة وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المراكز القيادية، ودعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس (كورونا).