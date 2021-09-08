مع استقرار الوضع الوبائي.. السعودية ترفع حظر السفر عن ثلاث دول

رام الله - دنيا الوطنقررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وقف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لثلاث دول تشمل الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين، وذلك مع استقرار الحالة الوبائية لهذه الدول.وأفادت وزارة الداخلية السعودية: " أن وقف تعليق القدوم سيتم اعتباراً من الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء"، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).وذكرت الداخلية، أن القرار بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، مشيراً إلى سماح المملكة بسفر المواطنين إلى الدول الثلاثة المشار إليها.كما وأعلنت السعودية، تعليق السفر من وإلى 3 دول هي الإمارات وفيتنام وإثيوبيا، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وكان ذلك في تموز/يوليو الماضي.وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت السعودية تعليق دخول القادمين من 20 دولة إلى المملكة، باستثناء المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.الجدير ذكره، أن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات، إذ سجلت الثلاثاء (138) إصابة، فيما سجلت ست حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى (8591)، حسب بيانات حكومية.