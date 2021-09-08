روسيا: مصرع وزير الطوارئ خلال إنقاذه حياة أحد الأشخاص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الطورائ اليوم الأربعاء عن وفاة يفغيني زينيتشيف وزير الطوارئ الروسية، وذلك أثناء مشاركته في تدريبات مشتركة بين عدد من الإدارات، تناولت تأمين منطقة القطب الشمالي في حالات الطوارئ.وقالت الوزارة في بيان لها: "نأسف لإبلاغكم بأن وزير الطوارئ الروسية لقي مصرعه بشكل مأساوي، بينما كان يحاول إنقاذ حياة أحد الأشخاص"، وفق (سكاي نيوز عربية).وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الوزير اندفع إلى الماء بعد أن سقط رجل وتحطم على حجر بارز.وقالت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتن بعث برقية تعزية لأسرة الوزير وأقاربه، وعبر عن حزنه العميق لوفاته المأساوية.