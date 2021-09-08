القوى الوطنية والإسلامية: نحمّل مصلحة السجون المسؤولية عن حياة الأسرى وخياراتنا مفتوحة للدفاع عنهم

حمّلت القوى الوطنية والإسلامية، مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة كل الأسرى وخياراتنا مفتوحة للدفاع عنهم.

وقالت خلال مؤتمر صحفي بغزة، إنه تقرر تنظيم سلسلة فعاليات دعماً للأسرى والمحررين الستة، داعية مصر للتدخل والضغط على الاحتلال لوقف هجمته بحق الأسرى.

كما دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وحماية الأسرى.





وفيما يلي نص البيان الذي وزعته القوى خلال المؤتمر الصحفي ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:







أولاً/ تُعبّر القوى عن افتخارها ومباركتها لتمكن ستة أبطال من الحركة الأسيرة وهم ( محمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة ويعقوب قدري وأيهم كممجي ويعقوب انفيعات) من انتزاع حريتهم عبر حفرهم نفق في سجن جلبوع، وتؤكد أن هذه العملية النوعية تُشكّل حدثاً نوعياً بكل المقاييس، ووجهت ضربة موجعة للمنظومة الأمنية الصهيونية، وتؤكد مجدداً بأن سلاح الإرادة والعزيمة والتصميم والتحدي أقوى وأنجع من أعتى الأسلحة وأشد قوة من ممارسات التنكيل والقمع.



ثانياً/ تؤكد القوى وقوفها مع الأبطال الستة ومع الحركة الأسيرة التي تتصدى لهجمة صهيونية غير مسبوقة، فلن نترك أسرانا يواجهون قوات الإجرام الصهيوني وممارساتهم العنصرية، وتؤكد أن الخيارات كاملة مفتوحة أمام شعبنا ومقاومته للرد على أيِ مساس بالأسرى المحررين الستة أو الأسرى القابعين داخل السجون. ونُحذر العدو الصهيوني من استمرار هذه الهجمة التي لن تمر بدون رد قوي وحازم.



ثالثا / تحمل لجنة المتابعة حكومة العدو ومصلحة السجون المسؤولية عن حياة كل أسير وأسيرة، فقضية الأسرى كما قضية القدس واللاجئين مقدسة، ولن ندخر وسعاً من أجل الدفاع عنهم.



رابعا/ ندعو جماهير شعبنا إلى توفير الحاضنة الشعبية والحماية للأسرى الابطال الذين تحرروا من جلبوع بكافة الأشكال، عبر مواصلة عمليات التشويش والارباك للعدو الصهيوني لمنعه من الوصول إلى المقاومين، كما وندعو شعبنا للاستنفار والتعبئة العامة وتكثيف الفعاليات المساندة للأسرى وفضح الممارسات والاعتداءات بحقهم.



وفي هذا السياق قررت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية المستمرة دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة وللأبطال الستة.



خامسا / ندعو الشقيقة مصر وكافة الوسطاء إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف الهجمة الصهيونية المتواصلة على الحركة الأسيرة. وحتى لا تنفلت وتنفجر الأمور بشكل كامل.



سادسا/ ندعو الجماهير العربية واحرار العالم إلى إعلاء صوته عالياً دعماً لنضال الشعب الفلسطيني، ورفضاً للهجمة الصهيونية المسعورة على الحركة الأسيرة. من خلال الاعتصامات والفعاليات في المدن والعواصم وأمام سفارات الاحتلال والمؤسسات الدولية تضامناً مع فلسطين وقضية الأسرى.



سابعا / ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال وإلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز الاسرى، وللاطلاع على أوضاع المرضى والمعزولين، ومصير عشرات الأسرى الذين تم اعتقالهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق وأقسام العزل.



ثامنا / ندعو القيادة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية لتفعيل ملف الاسرى في المؤسسات الدولية، والقيام بضغط حقيقي من أجل وقف الهجمة المسعورة على الحركة الأسيرة والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى.



تاسعا/ ندعو جماهير شعبنا في كل مكان لاعتبار يوم الاحد القادم 12 سبتمبر يوما وطنيا في ذكرى اندحار آخر جنود الاحتلال عن أرض قطاع غزة والى إحياء الذكرى وتخصيص حصص مدرسية لاطلاع الجيل على تفاصيل هذا الحدث العظيم والتأكيد أن المقاومة مستمرة لتحرير كل شبر من فلسطين موجهين التحية لأرواح الشهداء والجرحى ولكل التضحيات التي أدت لاندحار الاحتلال عن غزة. وحققت معادلة ردع جديدة، أدت لاستنزاف العدو وخلقت له أزمات جديدة.



وأخيراً، تعلن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أنها في حالة اجتماع واستنفار دائمة، لمتابعة ومراقبة الهجمة الصهيونية الانتقامية غير المسبوقة على الحركة الأسيرة، ومن أجل خوض معركة الحرية دفاعاً وحمايةً للحركة الأسيرة على كل المستويات الميدانية والسياسية والقانونية، وانتصاراً لقضيتهم العادلة التي تحتل مكاناً مرموقاً في وعي وضمير ووجدان شعبنا

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً طارئاً لها صباح اليوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 في مدينة غزة، ناقشت خلاله تداعيات الهجمة الصهيونية المسعورة على الحركة الأسيرة بعد تمكن ستة من الأسرى الأبطال من انتزاع حريتهم بعد " عملية نفق سجن جلبوع لانتزاع الحرية " الأكثر تحصينا لدي الاحتلال او مايطلق عليه سجن الخزنة . وفي إطار هذه المستجدات الطارئة تؤكد لجنة المتابعة على التالي:-