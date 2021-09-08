الفتياني: حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة

رام الله - دنيا الوطنوجه أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتيانيالتحية لعضو المجلس زكريا الزبيدي ورفاقه الذين إنتزعوا الحرية من قيد السجن والسجان محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الستة وعن مستقبل عائلاتهم.واعتبر الفتياني، ممارسات الاحتلال وإجراءاته بحق عائلات الأسرى الستة يأتي في إطار الضغط على هذه العائلات التي ستبقى صامدة في مواجهة هذه الإجراءات.وأشار الفتياني إلى أن انتزاع الاسرى الستة لحريتهم خلق حالة من الهلع في أوساط حكومة الاحتلال الأمر الذي انعكس على قيادة مصلحة السجون التي بدأت حملة قمع واسعة بحق الأسرى في جلبوع وباقي السجون وقامت بتنقلات واسعة وإجراءات تعسفية بحقهم.وأكد الفتياني أن المطلوب شعبيا حراك جماهيري ضاغط مع الحركة الأسيرة وحراك وسياسي مع دول العالم بالضغط على كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتعرية هذا الاحتلال وتحريك كل الملفات في المحافل الدولية لردع الاحتلال بأذرعه المختلفة.