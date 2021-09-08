دولي

الرئيس الأمريكي يدعو إلى التحرك العاجل لمواجهة التغير المناخي

الرئيس الأمريكي يدعو إلى التحرك العاجل لمواجهة التغير المناخي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مجابهة التغير المناخي، وذلك خلال زيارة لولايتي نيوجيرسي ونيويورك لتفقد أضرار إعصار (إيدا) والفيضانات التي رافقته.

وقال بايدن: "إنه لم يعد لدينا المزيد من الوقت"، منوهاً إلى عواقب تغير المناخ خلال تفقده للأضرار التي خلفها إعصار (إيدا) والتي شهدت فيضانات عارمة في المنطقة، وفق(فرانس24). 

وأضاف، خلال إفادة إعلامية من قادة الولاية والزعماء المحليين في هيلسبورو تاونشيب،:" أن على مدى عقود، حذر العلماء من الطقس القاسي، وكان تغير المناخ هنا ونحن نعيشه الآن، وليس لدينا المزيد من الوقت"، مشيراً إلى أن في ظل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، يتأثر كل جزء من الولايات المتحدة بالطقس القاسي.

ويركز بايدن، على جعل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري على رأس أولوياته السياسية، وذلك لتأكيد الحاجة إلى الإنفاق على البنية التحتية والتخفيف من آثار تغير المناخ، قائلاً: "نحن في إحدى النقاط التي ترغمنا على التحرك أو سنواجه مشاكل حقيقية".

الجدير ذكره، خلفت الفيضانات المدمرة الأربعاء الماضي (47) قتيلا في مدينة نيويورك ومنطقتها، وألحقت أضرارا جسيمة، كما وانتشرت صور مترو أنفاق نيويورك الذي اجتاحته الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء العالم.

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