دغلس: تحضيرات تجري لموسم قطف ثمار الزيتون ومنع اعتداءات المستوطنين على المزارعين

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلساستمرار تهديدات المستوطنين في قرى جالود وقريوت وقصرة ، التي تشهد اعتداءات ممنهجة تتمثل بالاعتداء على المواطنين وإطلاق النار عليهم واقتلاع الاشجار ، خاصة بعد انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بإخلائهم من منطقة سهل جالود ، مشيرا إلى أن المستوطنين أصدروا بيانات احتجاج على قرار اخلائهم منسهل جالود ، وقاموا بإغلاق الطرق بين بلدتي يتما وقبلان أمس احتجاجا على ذلك.وأوضح دغلس، أن مدرسة اللبن الساورية تتعرض يوميا لاقتحام قوات الاحتلال وملاحقة الطلبة والهيئة التدريسية واعتقال بعض منهم ، واحتجازهم لساعات ، لافتا في السياق إلى أن غالبية الاعتداءات تتركز في شمال الضفة.وفيما يتعلق بموسم قطف الزيتون ، بين دغلس أنه بدأت التحضيرات للموسم باعتباره يوم موسم وطني بامتياز ، خاصة في ظل تكثيف اعتداءات المستوطنين على المزارعين .وتابع دغلس ان شق الطرق الالتفافية تشجع على تسمين المستوطنات ، محذرا في السياق من احتمالية مصادرة الاف الدونمات إذا ما تم شق الطرق بين مستوطنة شافي شومرون وبلدة الجيت.