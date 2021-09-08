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دغلس: تحضيرات تجري لموسم قطف ثمار الزيتون ومنع اعتداءات المستوطنين على المزارعين

دغلس: تحضيرات تجري لموسم قطف ثمار الزيتون ومنع اعتداءات المستوطنين على المزارعين
رام الله - دنيا الوطن
 أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس
استمرار تهديدات المستوطنين في قرى جالود وقريوت وقصرة ، التي تشهد اعتداءات ممنهجة تتمثل بالاعتداء على المواطنين وإطلاق النار عليهم واقتلاع الاشجار ، خاصة بعد انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بإخلائهم من منطقة سهل جالود ، مشيرا إلى أن المستوطنين أصدروا بيانات احتجاج على قرار اخلائهم من
سهل جالود ، وقاموا بإغلاق الطرق بين بلدتي يتما وقبلان أمس احتجاجا على ذلك.

وأوضح دغلس، أن مدرسة اللبن الساورية تتعرض يوميا لاقتحام قوات الاحتلال وملاحقة الطلبة والهيئة التدريسية واعتقال بعض منهم ، واحتجازهم لساعات ، لافتا في السياق إلى أن غالبية الاعتداءات تتركز في شمال الضفة.

وفيما يتعلق بموسم قطف الزيتون ، بين دغلس أنه بدأت التحضيرات للموسم باعتباره يوم موسم وطني بامتياز ، خاصة في ظل تكثيف اعتداءات المستوطنين على المزارعين .

وتابع دغلس ان شق الطرق الالتفافية تشجع على تسمين المستوطنات ، محذرا في السياق من احتمالية مصادرة الاف الدونمات إذا ما تم شق الطرق بين مستوطنة شافي شومرون وبلدة الجيت.

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