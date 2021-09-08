الهيئة المستقلة: الرئيس عباس أكد على ضرورة عقد الانتخابات العامة دون استثناء القدس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك إن الرئيس محمود عباس أكد خلال لقائه بالأمس مع وفد من منظماتالمجتمع المدني، على موضوع الحقوق والحريات وحالة التضامن الدولي المهمة وضرورة البناء عليها وتكامل الجهود بين المستويات كافة إلى جانب ضرورة عقد الانتخابات العامة دون استثناء القدس.وقال الدويك في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاربعاء، إن الرئيس استمع للملاحظات التي قدمها ممثلو المؤسسات، إضافة إلى أنه تم تسليم مذكرة خاصة بكافة القضايا التي تم طرحها والتأكيد على أهمية الحوار الوطني وحرية الراي والتعبير والتجمع السلمي والذي اكد على أهميته في اطار القانون.وأضاف الدويك إن اللقاء الذي جرى مع الرئيس شدد على عدم حرف البوصلة عن الجرائم الإسرائيلية بهدف نزع الشرعية عن نضال شعبنا وضرورة ترتيب البيت الداخلي والتفرغ لمواجهة الاحتلال إلى جانب استثمار حالة التضامن الدولي باتجاه خدمة القضية الفلسطينية.