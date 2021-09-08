الهندي: أيام قلائل سيتجرع الاحتلال المتغطرس كأس المذلة من جنين وأبطالها

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية د. محمد الهندي، اليوم الأربعاء، أن "أحرار العالم تزغرد قلوبهم فخراً بالإيمان المتوقد، وبالإرادة الفولاذية، التي سطرها الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من سجن (جلبوع).وقال الهندي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :" أيام قلائل -بإذن الله- سيتجرع العدو المتغطرس كأس المذلة من جنين، وأبطال جنين".وأشار إلى أن "الاحتلال جنّ جنونه، وبثّ جيشه، شرطته، حواجزه، وأجهزته الأمنية وإشاعاته في كل اتجاه، واستنفر كلابه البشرية والبوليسية في إثر المجاهدين علّهم يلتقطون طرف خيط".وأضاف الهندي "على وقع ابتسامة الأبطال يهتزّ الكيان المُشبع بالحقد والعنصرية... تبدأ القصة عند فتحة النفق، ولا تنتهي إلا بثورة على الغاصبين".ولفت إلى أن "خمسة أشهر حرث فيها الأبطال الأرض، وزرعوها جهاداً واستشهاداً تحميهم عيون المجاهدين وبيوتهم. كانت هي فرصة مصباح ورفاقه أبطال غزة، لتنبت فلسطين انتفاضتها الأولى متعاظمة على وقع جهادهم المبارك".