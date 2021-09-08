فارس: إذا استمرت الإجراءاتُ العقابيةُ من إدارةِ السجونِ فإن ذلك سيؤدي لخطوةٍ جماعيةٍ للأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسيرِ قدورة فارس: إنَّ إجراءاتِ الاحتلالِ بحقِّ عائلاتِ وذوي الأسرى الستة الذينَ انتزعُوا حريتَهم يأتي في إطارِ العقابِ الجماعي الذي عادةً ما تلجأُ له سُلُطاتُ الاحتلالِ والذيسيقودُ إلى تفجرٍ في الأوضاع.ورجح فارس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أنه إذا استمرت الإجراءاتُ العقابيةُ من إدارةِ السجونِ بحقِّ الأسرى والمتواصلةُ منذُ يومينِ فإن ذلك سيؤدي إلى خطوةٍ جماعيةٍ من الأسرى كافةً ومن جميعِ الفصائلِ في مواجهةِ هذه السياسةِ بحقِّهم.إلى ذلك، أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن إدارة السجون تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى الستة المضربين عن الطعام وأقدمهم كايد الفسفوس الذي اقترب إضرابه من الـ 60 يوما .