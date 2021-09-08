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بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك
اعلام البلدية بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بال تل" سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير الأعمال المرتبطة بقطاع الاتصالات وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للجمهور، بما يسهل العديد من الخدمات المقدمة للجمهور. 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية د. يحيى السراج وفداً من الشركة في مكتبه بالمقر الرئيس وسط مدينة غزة، ضم المدير التجاري م. عوني الطويل، ومدير مبيعات غزة م. محمد أبو منديل، ومدير وحدة مبيعات الشركات م. زهير الحلبي، ومدير
مبيعات المؤسسات الحكومية علاء أبو حسين، ورئيس وحدة التسويق نسب الشوا، ومفوض الاتصالات علي محيسن.

وأكد السراج أن المجلس البلدي ينتهج سياسة الانفتاح على المجتمع، ويسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صناعة القرار وتنفيذه، ويشجع الشراكة مع القطاع الخاص في عملية تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، لتحسين الأداء وتطويره.

وأطلع رئيس البلدية الوفد الزائر على أوضاع البلدية وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير وإغلاق المعابر وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية وعملية إعادة الإعمار وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين، والتحديات التي تواجه أعمال البلدية، وأشار إلى الجهود المبذولة في احتضان المبادرات ورعاية الأفكار
الإبداعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

بدوره؛ أشاد عوني الطويل بجهود البلدية وأعمالها خلال الفترة الماضية منذ تولي المجلس البلدي مهامه في أغسطس عام 2019، على كافة الصعد، وتحديها للظروف الصعبة والقاهرة التي يعيشها قطاع غزة بفعل استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وأبدى استعداد الشركة للتعاون مع البلدية.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وبحث احتياجاتهم التطويرية في قطاع الاتصالات والمعلومات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة التطوعية وعمليات البناء والتطوير للارتقاء بواقع مدينة غزة.



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