ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن ستّة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام.ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير كايد الفسفوس والمضرب منذ (56) يوماً، من سجن "عيادة الرملة" الى إحدى المستشفيات المدنية الإسرائيلية.فيما يواصل الأسير مقداد القواسمة إضرابه لليوم (49) على التوالي، والذي يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، إلى جانب كل من الأسرى: علاء الأعرج المضرب لليوم (31)، وهشام هواش المضرب لليوم (23)، ورايق بشارات المضرب لليوم (18)، وشادي أبو عكر المضرب لليوم (15).