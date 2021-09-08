عاجل

  • القوى الوطنية والإسلامية بغزة: نحمل مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة كل الأسرى وخياراتنا مفتوحة للدفاع عنهم

عربي

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب
معارك الحوثيين مع الجيش اليمني
أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، مقتل 60 من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، و18 من الجيش اليمني خلال يومين من المعارك في محيط مدينة مأرب شمال اليمن.

ونقلت وكالة (فرانس برس)، عن مصدر عسكري قوله:  "إن غالبية الاشتباكات شنت خلال الساعات الـ 24 الماضية بمحيط المدينة الاستراتيجية في شمال اليمن، والذي أضاف أن أكثر من 60 من أنصار الله لقوا حتفهم في غارات جوية، فيما سقط 18 شخصا من الجيش اليمني خلال الـ 48 ساعة الماضية". بحسب (سبوتنيك)

وأضاف: "إن أنصار الله شنوا هجمات متزامنة أمس استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء"، مشيراً الى أن قوات الحكومة اليمنية تمكنت من صد تلك الهجمات.

وكان الجيش اليمني أعلن قتل قيادات من جماعة أنصار الله، خلال هجوم لها في مأرب، وذلك في الحرب الممتدة بين الطرفين منذ سنوات بصورة تسببت في أزمة إنسانية.

وقال الجيش اليمني: "إن مقتل قيادات (أنصار الله)، حدث أثناء التصدي لهجوم كانوا يشاركون فيه على جبهتي المشجح وصرواح في مأرب"، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى من (أنصار الله)، خلال غارات جوية نفذها التحالف العربي على جبهة صرواح في مأرب".

وتشهد اليمن حربا ممتدة منذ سنوات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى.

الجدير ذكره، أن أنصار الله سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات، بينما تسعى قوات الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة عليها. وتسببت تلك الحرب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وهو ما فاقم أوضاع اليمنيين في الصحة والتعليم.

أخبار ذات صلة

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

عمًان تستضيف وزراء الطاقة في بعض الدول العربية لتعزيز التعاون حول إمدادات الغاز

عمًان تستضيف وزراء الطاقة في بعض الدول العربية لتعزيز التعاون حول إمدادات الغاز

بتهم خطيرة.. العاهل السعودي يحيل شخصية عسكرية كبيرة إلى التحقيق

بتهم خطيرة.. العاهل السعودي يحيل شخصية عسكرية كبيرة إلى التحقيق

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دغلس: تحضيرات تجري لموسم قطف ثمار الزيتون ومنع اعتداءات المستوطنين على المزارعين

دغلس: تحضيرات تجري لموسم قطف ثمار الزيتون ومنع اعتداءات المستوطنين على المزارعين

فارس: إذا استمرت الإجراءاتُ العقابيةُ من إدارةِ السجونِ فإن ذلك سيؤدي لخطوةٍ جماعيةٍ للأسرى

فارس: إذا استمرت الإجراءاتُ العقابيةُ من إدارةِ السجونِ فإن ذلك سيؤدي لخطوةٍ جماعيةٍ للأسرى

بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

بلدية غزة تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

نادي الأسير: الأسرى ذاهبون لمواجهة مفتوحة مع إدارة السجن إذا استمرت بإجراءاتها &#34;العقابية&#34;

نادي الأسير: الأسرى ذاهبون لمواجهة مفتوحة مع إدارة السجن إذا استمرت بإجراءاتها "العقابية"

ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

العكلوك: القضية الفلسطينية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع المندوبين الدائمين لمجلس الجامعة العربية

العكلوك: القضية الفلسطينية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع المندوبين الدائمين لمجلس الجامعة العربية

بلدية رفح تستأنف العمل في عددٍ من المشاريع التطويرية في المدينة

بلدية رفح تستأنف العمل في عددٍ من المشاريع التطويرية في المدينة

نادي الأسير: الاحتلال يشرع بعمليات اعتقال تطال عائلات الأسرى

نادي الأسير: الاحتلال يشرع بعمليات اعتقال تطال عائلات الأسرى

منوعات

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

عربي

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً