العكلوك: القضية الفلسطينية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع المندوبين الدائمين لمجلس الجامعة العربية

رام الله - دنيا الوطنقال السفير المناوب لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، إن القضية الفلسطينية كانت القضية السياسية الأولى في اجتماعالمندوبين الدائمين للدورة 156 لمجلس الجامعة العربية ، على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أنه جرى بحث كافة التطورات السياسية الخاصة بقضيتنا، وكافة جرائم وانتهاكات الاحتلال خاصة في القدس.وأوضح العكلوك الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أنه جرى بحث قضايا الاستيطان والفصل العنصري وقضية اللاجئين (أونروا) وملف الاسرى والمقاومة الشعبية، وكذلك بحث موازنة دعم فلسطين، لافتاً إلى المقترح الذي قدم حول مطالبة الدول العربية برفض فكرة انضمام إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي، ولاقى هذا دعماً كبيراً لدولة فلسطين.وأضاف العكلوك أنه تم تقديم مقترح آخر لدعم مبادرة السيد الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام ، وإيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، مبينا أن الدول العربية لم تؤدي حتى الان التزاماتها تجاه شبكة الأمان لدعم فلسطين.