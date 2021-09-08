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بلدية رفح تستأنف العمل في عددٍ من المشاريع التطويرية في المدينة

بلدية رفح تستأنف العمل في عددٍ من المشاريع التطويرية في المدينة
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت بلدية رفح العمل في عدة مشاريع تطويرية كانت قد بدأتها قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مايو الماضي، حيث توقفت بسبب إغلاق المعابر ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد البناء والإنشاءات، ما حال دون استكمالها خلال الفترة الماضية.

وقال مدير دائرة المشاريع بالبلدية م. محمد سرحان إنّ البلدية تبذل جهودًا مضنية لتذليل كل العقبات من أجل إكمال مشاريع البلدية، موضحًا أنّ طواقم البلدية استأنفت العمل في تطوير (3) شوارع داخلية في حي الزهور شمال المدينة، حيث تم تمديد خطوط مياه جديدة، ويجري العمل على فرد طبقة "بيس كورس" تمهيدًا لتعبيده ببلاط "أنترلوك"، وسيختتم المشروع بتركيب كشافات إنارة لهذه الشوارع.

وأضاف م. سرحان أن طواقم البلدية انتهت من تعبيد أحد الشوارع الداخلية في الحي الإداري وسط المدينة، ويجري العمل على فرد طبقة "بيس كورس" في شارع آخر، تمهيدًا لتعبيده ببلاط "أنترلوك".

من جانبه، شدّد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي على أهمية استكمال كافة مشاريع البلدية التي تعطلت لأسباب خارجة عن إرادتها، لافتًا إلى أن المشاريع لا تقتصر على هذه الشوارع وإنما تشمل صيانة عامة لشوارع المدينة المختلفة ومشاريع تطويرية جديدة، متمنيًا أن تنتهي الطواقم من المشاريع في أسرع وقت.

وأكد د. الصوفي حرص البلدية على تقديم خدماتها على أكمل وجه رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، مشيرًا إلى أن البلدية وفي ظل استئناف دخول مواد البناء ستباشر في أقرب وقت العمل في المشاريع التي أعلنت عنها قبل العدوان الأخير، وطرحت عطاءاتها شهر مايو الماضي وتمّ ترسيتها على المقاول حسب الأصول.


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