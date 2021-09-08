قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري



وتوقف تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى سوريا في عام 2010، وتضررت خطوط الأنابيب خلال الحرب الأهلية في سوريا.







رام الله - دنيا الوطنأعلن وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وسوريا، اليوم الأربعاء، عن اتفاق على خارطة الطريق من أجل تزويد لبنان بالغاز المصري، في مسعى لتخفيف الأزمة الخانقة التي تمر بها البلا، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية.وأوضح وزراء الطاقة، أنهم اتفقواعلى بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء، فيما أعرب طارق الملا وزير البترول المصري عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.وطلب وفد حكومي لبناني من الحكومة السورية سابقاً، السماح للغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية بالمرور عبر أراضيها، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي أصابت لبنان بحالة من الشلل.