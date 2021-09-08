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الصحة الفلسطينية: 14 حالة وفاة و2645 إصابة بـ(كورونا) في الضفة وغزة

الصحة الفلسطينية: 14 حالة وفاة و2645 إصابة بـ(كورونا) في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 266، سلفيت 71، جنين 186، نابلس 252، قلقيلية 63، رام الله والبيرة 127، طوباس 20، ضواحي القدس 10، أريحا والأغوار 7، الخليل 32، بيت لحم 7، قطاع غزة 1604".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 180، سلفيت 72، جنين 111، نابلس 259، قلقيلية 59، رام الله والبيرة 45، طوباس 34، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 5، الخليل 45، بيت لحم 8، قطاع غزة 789".

وسجلت 9 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى حالة وفاة في جنين وحالة في رام الله والبيرة، حالة في سلفيت، حالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة  160 مريضاً، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,168,458 بينهم 482,591 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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