نادي الأسير: الاحتلال يشرع بعمليات اعتقال تطال عائلات الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت، فجر اليوم الأربعاء، بعمليات اعتقال طالت أقرباء لأسرى كانوا قد حرّروا أنفسهم من سجن "جلبوع" في تاريخ 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يباشر تنفيذ سياسة العقاب الجماعي مع كل حدث يتعلّق بالأسرى والمعتقلين، فيقتحم منازل عائلاتهم وينكّل بهم، ويعتقل أقربائهم ويخضعهم للتّحقيق، ويستخدمهم كأدوات للضغط على الأسرى.ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وأخضعت العائلات لتحقيق ميداني، وصادرت كاميرات مراقبة وهواتف محمولة، واعتقلت منها كل من: ردّاد وشدّاد العارضة شقيقي الأسير محمود العارضة، وباسم قاسم العارضة شقيق الأسير محمد قاسم العارضة، بالإضافة إلى اعتقال الدكتور نضال العارضة.فيما اعتقلت يعقوب نفيعات والد الأسير مناضل نفيعات من بلدة يعبد غرب جنين، وأطلقت سراحه لاحقاً.