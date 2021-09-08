رضوان يدعو أبناء شعبنا لتوفير كل أسباب الدعم والحماية والاحتضان والدفاع عن أبطال النفق





ودعا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق أسرانا، محذراً الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بحق أسرانا خلف قضبان الاحتلال ونحمله المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرانا.



كما دعا أبناء شعبنا إلى أكبر حملة دعم وإسناد لأسرانا البواسل ونؤكد على أن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة وان يهدأ انا بال حتى ينالوا حريتهم.



رام الله - دنيا الوطنوجه إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس)، تحية إلى الأبطال الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" بمعركة نفق الحرية.كما وجه تحية إلى الأسير "مالك حامد" من حماس والمحكوم بالمؤبد مرتين (من بلدة سلواد بمحافظة رام الله) الذي هاجم أحد السجانين وسكب المياه الساخنة على وجهه في قسم 3 بسجن جلبوع، رداً على عمليات التنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال .ودعا رضوان أبناء شعبنا إلى توفير كل أسباب الدعم والحماية والاحتضان والدفاع عن أبطال عملية نفق "جلبوع"، مؤكداً على وقوفنا بجانب أسرانا البواسل الذين يتعرضون للقمع والتنكيل في سجون الاحتلال.