حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في عدد من محال لبيع الأخشاب القديمة في منطقة الشرابية في مصر.وقال مصدر في محافظة القاهرة: "إن الحريق وقع في 12 محل لبيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي حي الشرابية، في الرابعة فجرا". بحسب موقع (سكاي نيوز)وأضاف: " تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة فجرا بلاغا بنشوب الحريق، ليتم على الفور التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية".وأكد المصدرأن قوات الحماية المدنية دفعت بـ25 سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بعد التنسيق مع الجهات المعنية.وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، وقام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العالي بالتوجيه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.