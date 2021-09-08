عربي

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً
النائب المجمدة أعماله ياسين العياري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ياسين العياري النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله عن دخوله في إضراب عن الطعام في داخل سجنه بالمرناقية، احتجاجاً على محاكمته أمام القضاء العسكري.

وقالت حركة أمل وعمل التي يرأسها العياري: "إن الأخير دخل في إضراب جوع في زنزانته بسجن المرناقية، بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"، وفق (روسيا اليوم).

وتابعت الحركة: "إن الأسباب التي دفعت العياري للدخول في إضراب جوع هي التتبّع العسكري الجديد، الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة، وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25  تموز/ يوليو السابق الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد".

وأضافت حركة عمل وأمل: "إن الظروف الصحيّة للنائب في السجن غير ملائمة، وأن الملف الطبي للنائب موجود لدى إدارة السجن، يوضح إصابته بمرض لا يمكنه من تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكر صحته و تأزمها"، كما ورد في بيان الحركة.

أخبار ذات صلة

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

عمًان تستضيف وزراء الطاقة في بعض الدول العربية لتعزيز التعاون حول إمدادات الغاز

عمًان تستضيف وزراء الطاقة في بعض الدول العربية لتعزيز التعاون حول إمدادات الغاز

بتهم خطيرة.. العاهل السعودي يحيل شخصية عسكرية كبيرة إلى التحقيق

بتهم خطيرة.. العاهل السعودي يحيل شخصية عسكرية كبيرة إلى التحقيق

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

رئيس البرلمان العربي يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في فيينا

رئيس البرلمان العربي يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في فيينا

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

الأردن: انخفاض نسبة محو الأمية إلى 5.1%

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبيّة&#34; تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

"الشعبيّة" تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

&#34;الخارجية&#34; تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

"الخارجية" تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

منوعات

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

عربي

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد