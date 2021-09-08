نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

رام الله - دنيا الوطنأعلن ياسين العياري النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله عن دخوله في إضراب عن الطعام في داخل سجنه بالمرناقية، احتجاجاً على محاكمته أمام القضاء العسكري.وقالت حركة أمل وعمل التي يرأسها العياري: "إن الأخير دخل في إضراب جوع في زنزانته بسجن المرناقية، بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"، وفق (روسيا اليوم).وتابعت الحركة: "إن الأسباب التي دفعت العياري للدخول في إضراب جوع هي التتبّع العسكري الجديد، الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة، وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 تموز/ يوليو السابق الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد".وأضافت حركة عمل وأمل: "إن الظروف الصحيّة للنائب في السجن غير ملائمة، وأن الملف الطبي للنائب موجود لدى إدارة السجن، يوضح إصابته بمرض لا يمكنه من تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكر صحته و تأزمها"، كما ورد في بيان الحركة.