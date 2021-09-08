شؤون فلسطينية

غزة: "النقل والمواصلات" تصدر رخص قيادة ومركبات ضمن معايير دولية

غزة: "النقل والمواصلات" تصدر رخص قيادة ومركبات ضمن معايير دولية
رام الله - دنيا الوطن
في إطار تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وضمن الخطة التشغيلية للوزارة ومواكبة التطور إقليماً ودولياً أصدرت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، بطاقة جديدة.

أكد أ. معين قويدر، رئيس قطاع سلطة الترخيص، أن وزارة النقل والمواصلات قامت بتطوير هذه البطاقات حيث أن الرخص قبل عشر سنوات كانت ورقية وسهلة التزوير والتلف وفقدان البيانات المطبوعة عليها فشرعت الوزارة في عام 2011 إلى تحويلها إلى بطاقة بلاستيكية ذات مواصفات دولية في حينه وأضافت العديد من البيانات وقلصت أخرى ضمن إطار ضرورة هذه البيانات.

وتابع قويدر أن هذه البطاقة تميزت بإضافة صورة شخصية لرخص القيادة مما يسهل على شرطي المرور ضبط الحالة المرورية والأمنية على الطرقات والتعرف على هوية السائق.

وأضاف قويدر أن منذ عامين تسعى الوزارة إلى تطوير هذه البطاقات لتناسب المواصفات والمقاييس الدولية حديثاً وبالتحديد الأوروبية منها فقد اصدرت الوزارة بطاقة ضمن مواصفات جديدة حيث تميزت أنها أكثر أماناً وأعلى جودة في التصنيع مما يحميها من التزوير والتلف.

وبين قويدر أن الوزارة تطمح إلى إضافة خصائص جديدة كإضافة ذاكرة بالتسهيل على شرطي المرور للتعرف على كافة بيانات السائقين على الطريق رغم العديد من المعوقات الفنية والمالية التي يسببها الحصار على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



أخبار ذات صلة

&#34;الشعبيّة&#34; تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

"الشعبيّة" تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر &#34;ترانزيت&#34;

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر "ترانزيت"

&#34;الخارجية&#34; تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

"الخارجية" تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات تعلن النفير العام

الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات تعلن النفير العام

حماس: لا يمكن السكوت عن الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى ولن نتركهم وحدهم

حماس: لا يمكن السكوت عن الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى ولن نتركهم وحدهم

قطاع غزة: رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) منذ بدء الموجة الثالثة

قطاع غزة: رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) منذ بدء الموجة الثالثة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبيّة&#34; تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

"الشعبيّة" تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

&#34;الخارجية&#34; تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

"الخارجية" تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

منوعات

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

عربي

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد