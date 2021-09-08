غزة: "النقل والمواصلات" تصدر رخص قيادة ومركبات ضمن معايير دولية









رام الله - دنيا الوطنفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وضمن الخطة التشغيلية للوزارة ومواكبة التطور إقليماً ودولياً أصدرت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، بطاقة جديدة.أكد أ. معين قويدر، رئيس قطاع سلطة الترخيص، أن وزارة النقل والمواصلات قامت بتطوير هذه البطاقات حيث أن الرخص قبل عشر سنوات كانت ورقية وسهلة التزوير والتلف وفقدان البيانات المطبوعة عليها فشرعت الوزارة في عام 2011 إلى تحويلها إلى بطاقة بلاستيكية ذات مواصفات دولية في حينه وأضافت العديد من البيانات وقلصت أخرى ضمن إطار ضرورة هذه البيانات.وتابع قويدر أن هذه البطاقة تميزت بإضافة صورة شخصية لرخص القيادة مما يسهل على شرطي المرور ضبط الحالة المرورية والأمنية على الطرقات والتعرف على هوية السائق.وأضاف قويدر أن منذ عامين تسعى الوزارة إلى تطوير هذه البطاقات لتناسب المواصفات والمقاييس الدولية حديثاً وبالتحديد الأوروبية منها فقد اصدرت الوزارة بطاقة ضمن مواصفات جديدة حيث تميزت أنها أكثر أماناً وأعلى جودة في التصنيع مما يحميها من التزوير والتلف.وبين قويدر أن الوزارة تطمح إلى إضافة خصائص جديدة كإضافة ذاكرة بالتسهيل على شرطي المرور للتعرف على كافة بيانات السائقين على الطريق رغم العديد من المعوقات الفنية والمالية التي يسببها الحصار على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.