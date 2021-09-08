طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

الفترة الشقق المنازل المؤشر الكلي المؤشر (نقطة)



نسبة التغير الربعية (%) المؤشر (نقطة)



نسبة التغير الربعية (%) المؤشر (نقطة)



نسبة التغير الربعية (%) 2018 الربع الأول 100.0 100.0 100.0 الربع الثاني 103.3 3.3 104.8 4.8 104.2 4.2 الربع الثالث 98.2 -4.9 104.6 -0.2 102.0 -2.1 الربع الرابع 99.9 1.7 96.2 -8.0 97.7 -4.2 متوسط العام 100.4 - 101.4 - 101.0 - 2019 الربع الأول 96.9 -3.0 97.1 0.9 97.0 -0.7 الربع الثاني 99.4 2.6 99.7 2.7 99.6 2.7 الربع الثالث 98.6 -0.8 109.2 9.5 104.9 5.3 الربع الرابع 96.7 -1.9 110.5 1.2 104.9 0.0 متوسط العام 97.9 -2.5 104.1 2.7 101.6 0.6 2020 الربع الأول 95.1 -1.7 113.0 2.3 105.8 0.8 الربع الثاني 97.3 2.3 117.9 4.3 109.6 3.6 الربع الثالث 96.9 -0.4 100.0 -15.2 98.8 -9.9 الربع الرابع 97.4 0.5 112.0 12.0 106.1 7.4 متوسط العام 96.7 -1.2 110.7 6.3 104.1 2.5 2021 الربع الأول 103.7 6.5 114.5 2.2 110.1 3.8 الربع الثاني 104.6 0.9 118.9 3.8 113.1 2.7

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج "مؤشر سلطة النقد لأسعار العقارات السكنية في فلسطين" للربع الثاني من العام 2021[1]. وتشير النتائج إلى ارتفاع قيمة المؤشر الكلي، الذي يضمّ مؤشرات أسعار المنازل والشقق في فلسطين، بنحو 2.7% مقارنةً مع الربع الأول لهذا العام، ليصل إلى 113.1 نقطة، مدفوعاً بالأساس بتواصل ارتفاع مؤشر أسعار المنازل وبنحو 3.8%، وصولاً إلى 118.9 نقطة، فيما كانت الزيادة في مؤشر الشقق السكنية محدودة وبنسبة 0.9%، إلى 104.6 نقطة.وتعتبر حركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية من مثيلتها على المنازل في ضوء التصاعد المستمر في التطوير العقاري لهذا النوع من الوحدات السكنية في مراكز المدن تحديداً، وذلك نظراً لانخفاض تكلفتها على المواطن بالمقارنة مع المنازل، في ظل محدودية الأراضي المتوافرة للبناء السكني. ويلاحظ خلال الربع الثاني ارتفاع مؤشر أسعار الشقق في الضفة الغربية، مقابل تراجعها في قطاع غزة.شكل 1: مؤشر العقارات السكنية في فلسطينالمصدر: سلطة النقد الفلسطينية (أيلول 2021). مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين: الربع الثاني 2021.الربع الأول 2018 = 100.وبشكل عام، تتأثر أسعار العقار المُعلنة بالعديد من العوامل، منها سعر الأرض المقام عليها العقار، والموقع الجغرافي والحي السكني؛ بالإضافة إلى المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.جدول 1: مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطينالمصدر: سلطة النقد الفلسطينية (أيلول 2021). مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين: الربع الثاني 2021.الربع الأول 2018 = 100.وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا المؤشر إلى رصد التغيرات والتقلبات في أسعار العقارات السكنية، واستخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار[2].