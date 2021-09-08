هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ عدة ساعات تقوم بحملة قمع وحشية بحق الأسرى في قسم رقم 3 في سجن "جلبوع"، والذي يشهد توترا شديدا عقب هروب الأسرى الستة أول من أمس.وبينت الهيئة أن حالة من الغليان يشهدها السجن حتى اللحظة، بسبب إجراءات القمع التي نفذتها وحدات القمع الإسرائيلية يصاحبها قوات من ما تسمى "بحرس الحدود"، ليرد أحد الأسرى برش الماء الساخن على أحد الجنود وهو الأسير مالك أحمد حامد من سلواد قضاء رام الله.وأوضحت الهيئة، أنه تم الاعتداء على الأسير حامد بالضرب والتنكيل والعزل، وقامت بعدها بنقل جميع أسرى قسم رقم 3 في السجن الى سجن شطة، حيث قام جنود "الشاباص" بضربهم والتنكيل بهم خلال عمليات النقل.وفي سياق ذي صلة أكدت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال أرسلت قوات كبيرة لسجن ريمون صباح اليوم، لنقل وتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي على الغرف وسجون أخرى، وأن حالة من التوتر تسود السجن منذ ساعات.