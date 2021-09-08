وزارة الخارجية تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر "ترانزيت"





وأضافت في إعلان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: و"عليه يهيب السفير د.احمد الديك بجميع المواطنين والطلبة الراغبين بالسفر "ترانزيت" إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية كافة لمعرفة تفاصيل البروتوكول الصحي المعتمد لدى الدولة التي يرغبون بالسفر اليها، خاصة ما يتعلق بشهادات التطعيم ونوع المطاعيم المعتمدة في تلك الدولة، وما يتعلق أيضا بمدة فحص PCR، حيث تعتمد بعض الدول 72 ساعة وأخرى تعتمد 48 ساعة.





وأضاف الديك أن على جميع الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بجامعاتهم بالخارج بمن فيهم ذوي المنح أن يبادروا بالاستفسار والسؤال عن طبيعة الإجراءات الصحية الواجب اتباعها حتى يتمكنوا من دخول هذه الدولة أو تلك، وذلك من خلال الاتصال بجامعاتهم وبوزارة التعليم العالي.



ويتابع فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية مشكلة الاختلاف بين الدول فيما يتعلق بنوع المطاعيم المعتمدة في كل دولة، على أمل أن يتم تسوية هذه المشكلة وحلها.



قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، لاحظ في الآونة الأخيرة أن عدداً من المواطنين والطلبة لم يتمكنوا من السفر "ترانزيت" للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم في عديد الدول لأسباب تتعلق بنوع المطعوم أو بالمدة المطلوبة لسريان مفعول فحص PCR، فأصبح بعضهم عالقاً في مطارات بعض الدول.