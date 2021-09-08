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القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها
الرئيس المصري السابق حسني مبارك (الراحل)
قررت المحكمة الاقتصادية في مصر تأجيل النظر بمنع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف بأموالها إلى جلسة 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتلقت الرقابة المالية إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال، والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن  الدولة العليا.

وكان الإخطار بشأن منع كل من علاء محمد حسني مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وشمل منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

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