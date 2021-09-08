قطاع غزة: رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) منذ بدء الموجة الثالثة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، أنها أجرت 5487 فحوصات مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 1604إصابات جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت تعافي 789 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل تسع حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 141296 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 18452 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 121654 حالة، وإجمالي الوفيات 1190 حالة وفاة.ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 322 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 189 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 342587 شخصاً.