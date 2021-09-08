لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

رام الله - دنيا الوطنيتوجه الناخبون المغاربة إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة التي تستمر ليوم واحد، لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (395)، وأعضاء مجالس المحافظات.وتتنافس في الانتخابات أحزاب عدة، منها حزبا (العدالة والتنمية) و(التجمع الوطني للأحرار)، وفق (العربية).وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحاً بالتوقيت المغربي المحلي، وحتى السابعة مساءً.ويراهن نحو ثلاثين حزباً على إقناع نحو 18مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43% المسجلة قبل خمسة أعوام، علماً أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25مليوناً، من أصل 36مليوناً من سكان المملكة.