عمًان تستضيف وزراء الطاقة في بعض الدول العربية لتعزيز التعاون حول إمدادات الغاز

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.ويضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ووزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية طارق الملا، ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية بسام طعمة، ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية ريمون غجر، وفق (بتراء).كما وسيقدم كل فريق من الدول الأربع جدولا زمنياً مع مهل محددة وخطة عمل لإيصال الغاز والكهرباء إلى لبنان.بعدها سيتم تشكيل لجنة فنية تدرس التفاصيل الإدارية واللوجستية والتقنية والمالية، في سلسلة اجتماعات تنسيقية تنتهي باجتماع وزاري رباعي أخر يتم خلاله التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن.ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.وهناك حاجة تقنية للكشف على الانابيب الموصلة للغاز إلى لبنان، كذلك يجب ترتيب الجانب المالي لثمن الغاز المصري ورسوم العبور من الأردن وسوريا، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة في لبنان.الجدير ذكره، أن لبنان قد وقع في العام 2005 على اتفاقية لإنشاء شركة غاز تتكون من لبنان والأردن وسوريا ومصر.