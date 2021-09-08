بتهم خطيرة.. العاهل السعودي يحيل شخصية عسكرية كبيرة إلى التحقيق

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقال مدير الأمن العام وأحاله إلى التحقيق بتهمة ارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف "الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".وبحسب (واس)، فقد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، قرارًا بإنهاء خدمة، الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام في البلاد، وأحاله إلى التقاعد والتحقيق.وأوضحت أن الملك السعودي قرر، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، وبناء على "ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول، خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".وبناء على "توجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص".ووجه الملك إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة، مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في السعودية لاعتمادها وتنفيذها.