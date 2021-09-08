شؤون فلسطينية

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم (2.5% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2020، وانخفاضها بنسبة 82% خلال العقدين الماضيين.

وأوضح "الإحصاء"، في تقرير أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم الأربعاء، الثامن من سبتمبر/ أيلول من كل عام، أنه استنادا إلى البيانات المتوفرة فقد طرأ انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، اذ انخفض بين الفلسطينيين (15 عاما فأكثر) من %13.9 عام 1997 إلى 2.5% في عام 2020.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، اذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في عام 1997 إلى 1.2% عام 2020، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.8% للفترة ذاتها.

ولفت إلى أن معدلات الأميّة في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.5% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2020، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.7% عام 2019 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، بمعدل 25.4% بين الإناث مقارنة بـ14.3% بين الذكور، وبلغ معدل الأميّة عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.5%، بمعدل 17.0% بين الإناث، في حين بلغ معدل الأميّة بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.7%.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 8.2% في عام 2020، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 2.0% لنفس الفترة.

ولفت إلى أن توزيع الأميين يتفاوت حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 عاما) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 25.5% (.143 ألف أمي وأميّة) عام 2020 وبلغ 2.5% للفئة العمرية (45- 64 عاما) (15.8 ألف أمي وأميّة) و0.9% للفئة العمرية (30- 44 عاما) نحو (8.3 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.8% (11.2 آلاف أمي وأميّة) لنفس العام.

من الجدير ذكره أن معدل الأمية بين النساء في الفئة العمرية 15-24 عاما، قد بلغ 0.3% وفقا لبيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2019-2020.

فيما بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.2% (15.1 ألف أمي وأميّة)، و2.5% في المخيمات (6.6 آلاف أمي وأميّة)، و2.4% في التجمعات الحضرية (56.7 ألف أمي وأميّة) عام 2020.

واستند "الإحصاء" في معطياته إلى بيانات وزارة التربية والتعليم، وبلغ عدد مراكز محو الأمية في فلسطين 81 مركزاً، بواقع 56 مركزا في الضفة، و25 مركزا في قطاع غزة وذلك في العام الدراسي 2020/2019، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المراكز 1,247 طالبا وطالبة، منهم 695 ذكراً و552 أنثى.

أخبار ذات صلة

&#34;الشعبيّة&#34; تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

"الشعبيّة" تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تصدر رخص قيادة ومركبات ضمن معايير دولية

غزة: "النقل والمواصلات" تصدر رخص قيادة ومركبات ضمن معايير دولية

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر &#34;ترانزيت&#34;

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر "ترانزيت"

&#34;الخارجية&#34; تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

"الخارجية" تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات تعلن النفير العام

الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات تعلن النفير العام

حماس: لا يمكن السكوت عن الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى ولن نتركهم وحدهم

حماس: لا يمكن السكوت عن الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى ولن نتركهم وحدهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبيّة&#34; تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

"الشعبيّة" تدعو للتعبئة الشعبيّة العامة لخوض معركة حماية وإسناد الأسرى

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

طالع: مؤشر سلطة النقد للعقارات السكنية في الربع الثاني 2021

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

هيئة الأسرى: حملة قمعية وحشية بحق الأسرى المتبقين بسجن جلبوع

&#34;الخارجية&#34; تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

"الخارجية" تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وذويهم

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يفتش عدة منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

الاحتلال يداهم منزلا في بيت لحم

منوعات

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

شاهد: هيفاء وهبي بفستان أحمر مكشوف الظهر

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر &#34;غوغل&#34;

بعد الكشف عن سبب طلاقها.. أمل الأنصاري تتصدر "غوغل"

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

بعد وفاته بعدة أشهر.. تطور جديد من محمد رمضان بقضية الطيار أبو اليسر

عربي

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

حريق هائل يلتهم 12 محلاً لبيع الأخشاب في مصر

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

نائب تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على محاكمته عسكرياً

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

القضاء المصري: تأجيل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد

لأول مرة انتخابات عامة في المغرب ليوم واحد