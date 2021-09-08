شؤون فلسطينية

توتر شديد في سجن "جلبوع" اثر نقل أسرى قسم 3

توتر شديد في سجن "جلبوع" اثر نقل أسرى قسم 3
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن جلبوع، نتيجة استمرار قمع الاسرى ، ونقل قسم 3 بأكمله الى سجن شطة فجر اليوم بعد الاعتداء على الأسرى الذين رفضوا النقل.

واوضح مركز فلسطين ان وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قسم 3  بسجن جلبوع، واعتدت على الاسرى بالضرب ورش الغاز داخل الغرف لإجبارهم بالقوة على النقل الى سجن شطه، الأمر الذى الى واجهة الاسرى بالدفاع عن انفسهم، وقيام الاسير مالك حامد بسكب الماء الساخن على أحد السجانين، وقامت الوحدات الخاصة بالاعتداء عليه واقتياده الى العزل.

وكشف مركز فلسطين ان حالة من التوتر الشديد لا تزال تسيطر على سجن جلبوع، والذى تم نقل مئات الاسرى منه خلال اليومين الماضيين بحجة التفتيش والتأكد من عدم وجود أنفاق على اثر نجاح ستة اسرى بتحرير أنفسهم من السجن عبر نفق، والذي اعتبر ضربة قاسية للمنظومة الأمنية للاحتلال كون السجن شديد التحصين.  

الباحث رياض الأشقر مدير المركز أكد أن الأوضاع في السجون تتجه نحو التصعيد بشكل سريع، وأن الأسرى في كافة السجون أبلغوا إدارة السجون، أنه في حال استمرت الإجراءات العقابية بحقهم، لن يكون هناك مفر من المواجهة المفتوحة، مما يضع السجون على صفيح ساخن ممكن ان ينفجر في أي لحظة.

وأشار الأشقر الى ان إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض المزيد من الإجراءات العقابية التعسفية على الأسرى، حيث اقدمت فجر اليوم على نقل قسم 3 في سجن جلبوع الى سجن شطه القريب، وكانت نقلت أول أمس قسم 2 من نفس السجن ووزعت الاسرى على عدد من السجون منها عوفر والنقب.

 وبين الأشقر ان إدارة السجون كانت فرضت جملة من العقوبات على الاسرى بعد حادثة تحرير 6 اسرى لأنفسهم ابرزها اجراء عمليات نقل جماعي وعزل لعدد من قيادات الاسرى، وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق الكانتين ، والمغسلة، ومنع العديد من الفضائيات.

وجدد الأشقر مطالبته بضرورة الوقوف بجانب الاسرى بكل الوسائل وتفعيل كافة الأدوات الإعلامية والدبلوماسية والقانونية والشعبية لمساندتهم ودعمهم في هذه المواجهة الحاسمة، كما طالب بتدخل المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لحماية الاسرى من إجراءات الاحتلال التنكيلية بحقهم.

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