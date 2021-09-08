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الأمم المتحدة تسعى لمساعدة قرابة 11 مليون شخص في أفغانستان

الأمم المتحدة تسعى لمساعدة قرابة 11 مليون شخص في أفغانستان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعى الأمم المتحدة للحصول على (606) ملايين دولار لمساعدة قرابة (11) مليون شخص في أفغانستان في الأشهر الأربعة المتبقية من عام 2021م.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، حيث أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانياً عاجلاً لصالح أنشطتها في أفغانستان خلال الشهور الأربعة الأخيرة لهذا العام، وفق (وكالة الأناضول).

وقال فرحان حق حول الاعتراف بحكومة (طالبان): "لسنا منخرطين في مسألة الاعتراف بحكومات الدول الأعضاء، وهذا الأمر يعود إلى حكومات الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية".

وأضاف حق بشأن ورود بعض أسماء حكومة (طالبان) على لائحة العقوبات بمجلس الأمن، " أن هذه اللائحة تتغير من عام لآخر، وإضافة أسماء أو إزالة أسماء منها يعود إلى الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص داخل مجلس الأمن".

والجدير ذكره، أن في آب/أغسطس الماضي، سيطرت (طالبان) على أفغانستان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في 31 من الشهر ذاته.

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