فيديو.. مقتل 41 شخصًا على الأقل في حريق بأحد السجون في إندونيسيا





























رام الله - دنيا الوطنأفادت مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان بإندونيسيا بأن حريقًا نشب في سجن بإقليم (بانتن) وأسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل.وقالت (ريكا أبريانتي) المتحدثة باسم مصلحة السجون، :"إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق"، مشيرة إلى أن السلطات تخلي السجن، وفق (العربية نت).وقالت (أبريانتي) إنه: "تم نشر المئات من رجال الشرطة والجنود للسيطرة على سجن تانجيرانج، الذي تم تصميمه لإيواء 1225 نزيلاً ولكن يضم أكثر من 2000 سجين"، لافتة إلى أن الحريق تم إخماده بعد ساعات قليلة وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى.وكان (بلوك C) ممتلئاً بـ 122 سجيناً عندما وقع الحريق.يشار إلى أن حالات الهروب من السجن وأعمال الشغب أدت إلى نشوب حرائق شائعة في إندونيسيا، حيث أصبح الاكتظاظ مشكلة في السجون التي تعاني من قلة التمويل واعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص في حرب على المخدرات.