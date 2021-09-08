الصحة الفلسطينية: نحن أمام مرحلة مفصلية وحالات (كورونا) الخطيرة بدأت بالارتفاع

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة، د. وسام صبيحات، اليوم الأربعاء، إن فلسطين أمام مرحلة مفصلية وعلى مفترق طرق فيما يتعلق بالحالة الوبائية وانتشار الفيروس.وأضاف صبيحات في حديث للإذاعة الرسمية "إما نتحد جميعا ونكسر سلسلة انتشار الفيروس ونخفف من المنحنى الوبائي المتصاعد، أو تزيد الحالات وتواصل الارتفاع".وأكد أن الحالات الخطرة في أقسام العنايات المكثفة بدأت بالارتفاع، وكذلك نسبة الإشغال في المشافي المخصصة لعلاج "كورونا" وبعضها وصل للإشغال مئة بالمئة.وأوضح صبيحات، أن نسبة كبيرة من الإصابات هذه المرة تسجل للأجيال الشابة والأطفال، مشيراً أنه لا يوجد لديهم أعراض شديدة الخطورة، ولكن المشكلة تكمن في تنقلهم ونقلهم للعدوى.وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على إجراء فحوصات كورونا، أوضح صبيحات أن الإقبال جيد بشكل عام، وشديد في بعض المحافظات، وما لا يقل عن 70% من الحالات، تفحص لأنها مخالطة أو ظهرت عليها أعراض، وليس لدواعي السفر فقط كما كان سابقا.وتطرق صبيحات للحديث عن تطعيم طلبة المدارس، مؤكدا أن نسبة قليلة لا تتجاوز الـ 5% فقط من رفضوا إعطاء أولادهم بالمدارس لقاحات "كورونا"، مشيراً إلى أن مرحلة تطعيم الطلبة تم إنجازها بنسبة لا تقل عن 85-90% في كافة المحافظات.