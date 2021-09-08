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شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية

شاهد: الأولى من نوعها في مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديدية
قطار في مصر
كشفت هيئة السكة الحديدية في مصر، اليوم الأربعاء،عن ماكينات تمت صناعتها لفحص السكة الحديدية دون الحاجة للعامل البشري.

وبحسب موقع ( اليوم السابع)، أوضحت الهيئة أنها تعاقدت على ماكينة فحص السكة الحديد في أغسطس 2018 مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيعها لصالحها. 

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الماكينات تم صناعتها للكشف عن العطل والأعطاب التي من الممكن أن تتواجد في السكك الحديدية، وزيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات. 

وأكدت الهيئة أن وجود ماكينة للفحص الظاهرى وسلامة السكة الحديدية لأول مرة بوزارة النقل جعلت من الممكن فحص جميع السكك الحديدية خلال شهر واحد، دون الحاجة للعامل البشرى.







ويشار إلى أن 40 شخصاً أصيبوا في حزيران/ يونيو الماضي، جراء تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، في التاسع عشر من أبريل/ نيسان الماضي، تعيين رئيس جديد لهيئة السكك الحديدية، ضمن حركة تغيرات شملت قيادات في الهيئة، بسبب عدد من حوادث قطارات شهدتها مصر.

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